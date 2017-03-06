"Укрнафта" просит Кабмин снять ограничения на экспорт добытой нефти

В компании предлагают убрать ограничения на экспорт нефти и разрешить продавать нефть зарубежным перерабатывающим или нефтетрейдинговым компаниям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Укрнафта» обратилась с письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой посодействовать в вопросе улучшения механизмов проведения аукционов по продаже сырой нефти и газового конденсата, а именно - снять действующие ограничения на экспорт нефти или ее реализацию компаниям-нефтетрейдерам, что позволит оптимизировать оборотный капитал компании и устранить риски несвоевременных расчетов компании перед сотрудниками, бюджетом и поставщиками товаров или услуг», - отметили в пресс-службе.

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По данным компании, начиная с марта 2017 года, фактически единственный покупатель ее нефти – компания-оператор Кременчугского НПЗ «Укртатнафта» - перешла на производство нефтепродуктов экологического класса Евро-5.

«В связи с этим, дальнейшая переработка нефти, которая добывается «Укрнафтой», в условиях нынешнего порядка формирования цены на аукционах, станет для «Укртатнафты» экономически непривлекательной», - пояснили в пресс-службе, добавив, что действующий «Порядок организации и проведения биржевых аукционов» не позволяет «Укрнафте» расширить число покупателей нефти, в частности, за счет зарубежных компаний или международных нефтетрейдеров.

«Это создает угрозу остановки добычи нефти из-за невозможности сбыта сырья и несет риски потери налоговых поступлений, невыплаты заработной платы для 25 тыс. сотрудников компании, а также создает возможность роста экологических рисков», - сообщили в компании.

Как отметили в пресс-службе, в сложившейся обстановке компания намерена реализовывать добытую нефть не только в местах расположения месторождений, но также – на выбор покупателя – в локациях, которые позволят осуществлять ее таможенное оформление.

«С целью диверсификации рынков сбыта сырья целесообразно устранить необоснованные ограничения конкуренции среди покупателей нефти, разрешив участвовать нерезидентам», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрнафта» по итогам 2016 года стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тыс. тонн в сутки.

В конце января 2017 года в «Укрнафте» сообщили, что компания планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 млрд грн, тогда как в прошлом году, ввиду ограниченных финансовых возможностей, инвестиции составили всего лишь 510 млн грн.

В начале февраля 2017 года компания начала подготовительные работы по возобновлению добычи нефти на Быткив-Бабченском (Ивано-Франковская обл.) и Леляковском (Черниговская обл.) месторождениях после того, как Государственная служба геологии и недр продлила лицензии на добычу сырья на этих участках.

24 февраля на сайте «Украинской межбанковской валютной биржи» было опубликовано сообщение о том, что очередной аукцион по продаже нефти конденсата «Укрнафты» не состоялся.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.