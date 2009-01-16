Цены на коксующийся уголь за 4 месяца упали почти вдвое

В Донецкой области из-за сокращения потребности в топливе вследствие спада металлургического производства, цены региональных производителей коксующегося угля с сентября 2008 года снизились на 49%, то есть почти вдвое.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, значительное понижение цен на коксующийся уголь ухудшает и без того сложное финансовое состояние угледобывающих предприятий.

Так, в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, прирост средних цен угля коксующихся марок составил всего немногим более 1%, в то же время энергетический уголь подорожал в течение 2008 года на 39%.

Как сообщал УНИАН, общий объем продукции, произведенной предприятиями металлургического комплекса Донецкой области в 2008 году, уменьшился по сравнению с 2007 годом на 12,8%.

В декабре п.г. снижение производства составило 46,6% против декабря 2007 года, а по сравнению с ноябрем 2008 года, обеспечен прирост на 12,9% (в сопоставимых ценах).