Минэкономразвития предлагает с октября пересмотреть цену на газ для населения

Министерство экономического развития и торговли Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается на год - с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года продлить специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по поставкам природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго.

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Проект постановления Кабинета министров, которым предлагается утвердить Положение о наложении спецобязательств на субъектов рынка природного газа, опубликован на сайте Минэкономразвития.

Этим Положением на НАК «Нафтогаз Украины» налагаются обязательства покупать природный газ для формирования ресурса газа для бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии, а также продавать газ для этих категорий потребителей.

Также на госхолдинг налагается обязательство до 1 апреля 2017 года покупать газ у дочерних компаний «Укргазвыдобування» и «Черноморнафтогаз» по цене 4849 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС).

«Это постановление вступает в силу с 1 апреля 2017 года и действует до 1 апреля 2018 года», - сказано в разработанном Минэкономразвития документе.

Согласно документу, предлагается обязать «Нафтогаз» покупать весь необходимый объем газа для нужд населения и теплокоммунэнерго у своих дочерних добывающих компаний, а недостающий объем - у других поставщиков или импортировать.

Минэкономразвития также предлагает на период с 1 августа по 1 октября 2017 года определить цену реализации газа для населения на уровне 4942 грн плюс НДС и тариф на транспортировку и распределение, а на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года – установить новую цену на основе расчетов с учетом котировок на европейских газовых хабах.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене облгазы продают газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. До этого момента Кабмин должен определиться с дальнейшим ценообразованием на рынке газа для нужд населения и теплокоммунэнерго.