Тариф на электроэнергию ТЭС за год вырос в 2 раза и достиг рекорда

Средний тариф на электроэнергию, которая производится на теплоэлектростанциях путем сжигания угля, мазута или природного газа и отпускается в объединенную энергосистему, за период с 21 по 28 февраля 2017 года по сравнению с 21-29 февраля 2016 года вырос в 2 раза и достиг рекордного значения – 1,83 грн/кВт-ч.

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Об этом сообщается на сайте оптового покупателя и продавца электроэнергии - государственного предприятия «Энергорынок».

Также отмечается, что тариф для тепловой генерации в начале года (с 1 по 10 января 2017 года) составлял 1,34грн/кВт-ч, после чего он постепенно рос и достиг 1,83 грн/кВт-ч.

По данным госкомпании оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», по состоянию на 28 февраля тепловая генерация производила 21,1% электроэнергии в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым дефицитный уголь антрацитовой группы поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным Минэнергоугля, на сегодня остается работать только один переход для обеспечения топливом Луганской ТЭС, что входит в структуру ДТЭК.

Блокада стала причиной ввода Кабмином чрезвычайных мер в сфере энергетики с 15 февраля 2017 года для снижения уровня загрузки тепловой генерации с целью экономии антрацита.

Также на фоне блокады остро встал вопрос импорта дефицитного угля. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, отказ от поставок дефицитного топлива из зоны АТО и полный переход на импортные поставки приведет к росту цены на уголь на 30-40%. В свою очередь, директор экспертной организации «Институт энергетических исследований» Дмитрий Марунич заявил, такой переход приведет к росту тарифа на электроэнергию, которая производится на теплоэлектростанциях, в два раза.