ЕС намерен содействовать газовым переговорам Украины и РФ

Евросоюз намерен оказывать содействие в проведении двухсторонних газовых переговоров между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня журналистам после завершения в Киеве круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития двухстороннего торгового сотрудничества между Польшей и Украиной».

«Мы приветствуем больший «аппетит», чем тот, который был раньше со стороны Европейской комиссии, к тому, чтобы содействовать решению этой кризисной ситуации. Мы понимаем, что после того, когда будет решен вопрос транзита газа, Европейский Союз будет также способствовать решению вопроса двухсторонних газовых отношений Украины и России», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина является естественным партнером Евросоюза в вопросах усиления энергетической безопасности. Он напомнил, что Украина не только подписала, но и ратифицировала Европейскую энергетическую хартию и протокол. «Украина также начала переговоры о получении членства в договоре об энергетическом союзе, который предусматривает гармонизацию национального и европейского энергетического законодательства», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что Украина разделяет европейские принципы энергетической безопасности. «А это отсутствие монополизма, прозрачность в энергетической сфере, диверсификация и энергосбережение», - подчеркнул украинский вице-премьер