Международное энергетическое агентство прогнозирует рост добычи нефти

Рост добычи нефти в мире составит порядка 5,6 млн баррелей в сутки к 2022 году, говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

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«Предполагается, что мировая добыча нефти вырастет на 5,6 млн баррелей в сутки к 2022 году, так как потенциальное восстановление цен на нефть мотивирует производителей инвестировать после двух "голодных" лет», — говорится в сообщении, передает RNS.

Агентство отмечает, что добыча независимых производителей к 2022 году достигнет уровня 60,9 млн баррелей в сутки, что на 3,3 млн баррелей в сутки больше, чем в 2016 году.

МЭА ожидает роста добычи нефти в США до 2022 года на 1,6 млн баррелей в сутки. Рост добычи нефти в США станет крупнейшим драйвером роста добычи нефти в мире среди стран, не входящий в ОПЕК, говорится в ежегодном докладе МЭА.

Организация отмечает, что это будет происходить даже в том случае, если цена на нефть не превысит $60 за баррель.

МЭА прогнозирует рост количества буровых установок в США, чему, по мнению экспертов организации, способствует соглашение ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении уровня нефтедобычи.

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Добыча стран ОПЕК в 2022 году достигнет уровня 35,8 млн баррелей в сутки, прогнозирует МЭА.

Отмечается, что в 2016 году добыча ОПЕК составляла 32,2 млн баррелей в сутки.

Таким образом, МЭА ожидает, что добыча стран картеля увеличится на 3,6 млн баррелей в сутки за ближайшие пять лет.

«ОПЕК наращивает производственные мощности, несмотря на сделку картеля о сокращении добычи в начале 2017 года... ОПЕК нарастит мощности до 35,8 млн баррелей в сутки в 2022 году с 32,2 млн баррелей в сутки в 2016 году», — говорится в докладе.

Также МЭА прогнозирует, что спрос на нефть будет ежегодно расти на 1,2 млн баррелей в сутки в ближайшие пять лет.

«Предполагается, что глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1,2 млн баррелей в сутки до 2022 года», — говорится в докладе.

Агентство отмечает, что таким образом спрос на нефть вырастет с 96,6 млн баррелей в сутки в 2016 году до 103,8 баррелей в сутки в 2022 году.

Уровня в 100 млн баррелей в сутки спрос достигнет в 2019 году, прогнозируют в агентстве.