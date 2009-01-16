Энергокризисы указывают на ненадежность России

Депутат Европейского парламента от Эстонии Тунне КЕЛАМ заявляет, что инициирование российской стороной энергетических кризисов указывает на ненадежность нынешнего руководства России как стратегического партнера.

Впрочем, Т.КЕЛАМ считает, что причины нынешнего кризиса кроются также в кризисе самого концерна „Газпром”.

Кроме того, депутат Европарламента назвал ошибочным партнерство с Россией в энергетической сфере и призвал Европу сосредоточиться на поиске альтернативных источников поставок энергии.

Т.КЕЛАМ также добавил, что на его поддержку и поддержку со стороны эстонских евродепутатов можно надеяться во время рассмотрения соответствующего вопроса в Европейском парламенте, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.