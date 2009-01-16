Украина ведет переговоры о закупке мазута в Азербайджане.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Баку Борис КЛИМЧУК, передает ИА «Туран».

В частности, на вопрос, не обращалась ли Украина в связи с газовым кризисом к Азербайджану за увеличением поставок энергоресурсов, посол сказал, что переговоры идут на уровне хозяйствующих субъектов о приобретении мазута. Украинские электростанции могут работать на двух, а некоторые - на трех видах топлива - газе, мазуте и угле.

Касаясь двусторонней торговли, Б.КЛИМЧУК отметил, что по итогам 2008 года товарооборот между двумя странами достиг 1 млрд. долларов. При этом объемы поставок Украиной Азербайджану зерна достигли 100 тыс. тонн.

Посол также сообщил, что визит Президента Виктора ЮЩЕНКО в Баку состоится в конце марта - начале апреля. В рамках визита состоится заседание Совета Президентов Азербайджана и Украины.