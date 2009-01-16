«Нафтогаз» опровергает заявления «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращает внимание российских коллег на недопустимость политизации отношений в газовой сфере. В своей деятельности и отношениях с ОАО «Газпром» компания опирается сугубо на экономическую целесообразность и технологические возможности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

«Любые политические упреки в адрес руководителей компании являются такими, которые не отвечают действительности и наносят вред репутации руководства НАК «Нафтогаз Украины», – сказано в сообщении

В частности, компания отмечает, что примером таких действий является заявление заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА относительно отсутствия политического решения для возобновления поставок российского газа в Европу. «Эта информация не отвечает действительности и является очередным нарушением деловой этики ведения бизнеса», – отмечает НАК.

«Нафтогаз Украины» официально заявляет, что для возобновления поставок российского экспортного газа по территории Украины необходимо выполнение сугубо технических условий. Во-первых, НАК «Нафтогаз Украины» требует до 36 часов для перенастройки украинской ГТС, которая сейчас работает в автономном режиме. Кроме того, с целью обеспечения экспортных поставок российского природного газа через территорию Украины в штатном режиме и в необходимых объемах, необходимо использование следующих направлений:

ГИС "Ужгород" – 186,6 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Берегово" – 23,7 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Дроздовичи" – 6,1 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Орловка" – 66,3 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Теково" – 0,6 млн. куб. м в сутки;

Для потребителей республики Молдова – 12,7 млн. куб. м в сутки.

Для обеспечения транзита вышеуказанных объемов в кратчайшие сроки необходимо обеспечить прием 317 млн. куб. м в сутки российского газа, в т.ч. по направлениям:

ГИС "Писаревка" – 45 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Валуйки" – 41 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Суджа" – 186 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Сохрановка" – 45 млн. куб. м в сутки.

Напомним, что 13, 14, 15 и 16 января "Газпром" подавал заявки о возобновлении транзита через ГИС "Суджа" на ГИС "Оловка". "Нафтогаз" попросил "Газпром" начать поставки газа не через ГИС "Суджа", а через ГИС "Валуйки" и "Писаревка", но "Газпром" отказал в этой просьбе.

В случае транзита газа по маршруту "Суджа" - "Орловка" без газа, из-за необходимости переориентации работы газотранспортной системы, останутся Луганская, Донецкая, Одесская и частично Днепропетровская области.