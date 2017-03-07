ExxonMobil направит $20 миллиардов в проекты на побережье Мексиканского залива

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на заявление ее главы Даррена Вудса, передает Прайм.

Инвестиции в 2013-2022 годах в рамках 11 уже действующих и планируемых проектов приведут к созданию более 45 тысяч рабочих мест, сказал он.

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Речь идет о проектах по нефте- и газопереработке, а также нефтехимическом производстве в штатах Техас и Луизиана. Компания ориентируется на рынки Азии и других регионов при планировании инвестиций в химпроизводство на побережье Мексиканского залива, говорится в сообщении.

"США являются ведущим производителем нефти и природного газа, что способствует притоку инвестиций и росту американского производства. Мы используем новые богатые внутренние энергоресурсы для обеспечения нефтепродуктов во всем мире за счет конкурентных преимуществ, обусловленных более низкими затратами и обилием сырья", - цитирует Вудса ТАСС.

По данным Американского химического совета, на химическое производство приходилось 14% экспорта США в 2015 году, а к 2030 году объем экспорта продуктов нефте- и газохимии составит 123 миллиарда долларов.

Ранее ExxonMobil сообщала, что планирует в 2017 году увеличить капитальные затраты на 16%, до 22 миллиардов долларов, и намерена до конца десятилетия тратить около 25 миллиардов долларов в год. Более четверти инвестиций в 2017 году будет направлено в проекты со сроком окупаемости менее трех лет, в том числе в сланцевых бассейнах Permian и Bakken в США. При этом до 2025 года добыча компанией сланцевой нефти в бассейнах Permian и Bakken будет расти на 20% ежегодно.