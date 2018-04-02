Дело - мазут

Пока Москва и Киев пытаются урегулировать вопросы контракта по поставкам газа на 2009 год, промышленные предприятия, и в особенности коммунальная тепловая энергетика Украины, пребывают в режиме реального топливного цейтнота. Добровольно-принудительное поручение правительства о переходе на резервные виды топлива, спровоцировавшее резкий скачок цен на топочные мазуты, фактически поставило теплокоммунэнерго на грань выживания.

Первое распоряжение министра топлива и энергетики Юрия Продана в текущем году обязало 135 промышленных предприятий и электростанций Украины затянуть «топливные пояски» и перейти на резервные виды топлива. Мотив предельно ясен – отсутствие контракта и ожидаемая затяжная контрактная газовая война с ОАО «Газпром». По прогнозу Минтопэнерго, эти мероприятия позволили бы Украине ежедневно экономить более 11 млн. кубометров газа. Капля в море, если принять во внимание то, что на начало января среднесуточное потребление в Украине составляло 260 млн. кубометров.

Помимо того, что этот шаг повлек фактическую остановку гигантов химпрома, он серьезно осложнил жизнь теплоэлектроцентралей. Минтопэнерго поручило, а НАК «Нафтогаз Украины» рекомендовала ТЭЦ при производстве электроэнергии полностью перейти на мазут. Как следствие, наиболее рентабельная составляющая работы ТЭЦ, позволяющая им хоть как-то сводить концы с концами - генерация электроэнергии - была буквально вогнана в отрицательный тренд.

Действия правительства и рост спроса нашли «понимающий» и прогнозируемый отклик на внутреннем рынке - только за первую декаду января цена на топочный мазут марки М-100 на условиях поставки взлетела на 30%, и уже на 10 января тонна мазута предлагалась за 2100 грн. Сегодня же отпускная оптовая цена мазута на выходе с НПЗ находится в пределах 2300 грн., а само топливо в огромном дефиците. Так, по состоянию на 16 января в ценовых предложениях крупнейшего в Украине Кременчугского НПЗ напротив позиции топочный мазут стоит многозначительный прочерк. Еще иллюстрация - за 11 дней запасы мазута на складах генерирующих компаний Украины сократились почти на треть. По состоянию на 12 января т.г., на складах имелось в наличии всего 55,9 тыс. тонн.

Постфактум правительство конечно же отреагировало на ситуацию, приняв решения о запрете экспорта мазута и упрощении процедуры его закупки для ТКЭ до конца текущего месяца (согласитесь, довольно оптимистический прогноз о ходе переговоров с ОАО «Газпром»). И если первое решение вызывает у энергетиков многозначительную улыбку, то второе, очевидно, упрощает доступ к тому, чего в принципе нет.

Непреложный факт, что отечественная «нефтянка» не способна удовлетворить сегодняшние цейтнотные потребности энергетики. И иллюстрацией данного факта может служить хотя бы то, что в декабре прошлого года украинские НПЗ произвели всего 260 тыс. тонн мазута, при месячной потребности только двух ТЭЦ «Киевэнерго» 100 тыс. тонн. К этому прибавим, что в топочном мазуте нуждается не только малая теплоэнергетика, но и крупные тепловые генкомпании (для т.н. «подсветки» при сжигании угля), и получим далеко не радужные перспективы.

«Киевэнерго», эксплуатирующая две крупнейших ТЭЦ, уже заявила о том, что мазута ей хватит лишь до 3-5 февраля. В настоящее время на складах ТЭЦ-5 имеется в наличии 36,8 тыс. тонн мазута, на складах ТЭЦ-6 – 46,1 тыс. тонн при том, что месячная потребность компании в этом виде топлива как упоминалось выше 100 тыс. тонн. Столице отчетливо вторят голоса регионов. У некоторых региональных ТКЭ запаса мазута лишь на несколько дней.

Безусловно, выход есть - наращивание импортных поставок топлива извне. Украинские чиновники уже озвучивают оптимистические вести о возможном увеличении в скором времени поставок мазута из Азербайджана. Однако и здесь не все так просто. В среде энергетиков курсируют слухи о том, что два других крупнейших потенциальных поставщика мазута, Россия и Казахстан, подобно Украине введут квотирование экспорта мазута, и рынок Украины по-прежнему будет сидеть на голодном пайке, надеясь на поставки из Баку и на увеличение внутреннего производства.

И пока тональность переговоров НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» приобретает все более абсурдные формы, теплокоммунэнерго вынуждены все туже затягивать пояса и исполнять роль хора плакальщиков классической греческой трагедии.

Вячеслав Ржеутский (УНИАН)