В России подсчитали, на сколько им хватит запасов нефти и газа

У России на сегодняшний день в распоряжении разведанные запасы нефти и газа на срок более 50 лет.

Читайте такжеВ "Газпроме" назвали цену нефти, "которая должна устроить всех"

Как заявил министр энергетики России Александр Новак в своем выступлении на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, себестоимость нефтедобычи составляет всего $10-15 за баррель.

"Я хочу сказать, что у нас в России большие запасы углеводородов: нефти, газа и угля... В частности, у нас разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день на срок более 50 лет, и огромный потенциал еще дополнительно углеводородов, который есть на шельфе, в Арктике", - отметил глава Минэнерго РФ, передает Прайм.

Коснувшись темы влияния экономических санкций и низких цен на нефть на нефтегазовые компании страны, Новак подчеркнул, что они не только сумели выстоять в сложной ситуации, но и улучшить свои показатели.

"Компании не только сумели нарастить производство и повысить эффективность, но и снизить себестоимость добычи, которая составляет в среднем от $10 до 15 за баррель", - подытожил министр.