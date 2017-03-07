Нефть дешевеет на прогнозе МЭА по росту добычи в США
По прогнозу Международного энергетического агентства, добыча сланцевой нефти в США вырастет примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2022 году.
Цены на нефть малоподвижны утром во вторник из-за отсутствия четких сигналов на рынке: сокращение добычи ОПЕК+ поддерживает котировки, но дальнейший рост сдерживает увеличение производства сланцев в США.
По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча сланцевой нефти в США вырастет примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2022 году.
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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,27 процента до $55,86 за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,10, на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия, пишет Рейтер.
По мнению аналитиков, такая динамика цен объясняется отсутствием катализаторов на рынке. Внимание инвесторов при этом приковано к выходу экономической статистики, включая данные об импорте и экспорте в Китае.
На стороне нефти – сокращение добычи ОПЕК и добытчиками вне клуба.
ОПЕК и 11 не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.
Срок действия соглашения, официально вступившего в силу 1 января, истекает в июне.