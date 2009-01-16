Украина не причастна к прекращению поставок газа в Европу

Уполномоченный на Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ надеется, что Европейский Союз с пониманием продолжает относиться к позиции Украины относительно газового конфликта.

Об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал на брифинге для прессы.

Он подчеркнул, что Украина не дала никаких оснований и не была причастна к прекращению поставок газа в Европу.

В то же время, комментируя последнее заявление Европейского Союза об ответственности как Украины, так и России, Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что позиция Европейского Союза является понятной и не впервые высказывается.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что естественно то, что Европейский Союз обеспокоен, поскольку несколько стран – членов ЕС – приближаются к очень серьезным последствиям, если поставки газа не будет возобновлены. В частности, речь идет о Словакии и Болгарии.

«Конечно, ЕС таким образом показывает, что он не пассивен (наблюдатель – УНИАН) и заинтересован как можно скорее решить создавшуюся проблему», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

С другой стороны, он заметил, что это заявление лишний раз свидетельствует, как хорошо быть членом Евросоюза, поскольку тогда страна точно знает, «что за нее кто-то вступится».

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Украина не имеет юридических обязательств по транзиту российского газа перед западными странами, но имеет политическую и моральную ответственность, от которой никогда не откажется.

Б.СОКОЛОВСКИЙ верит, что ЕС не позволит себе необдуманных действий.

Он выразил свою собственную точку зрения, что в ЕС понимают то, что если бы конфликт был разрешен несправедливо в отношении Украины, то впоследствии это могло бы произойти и с другими западными странами.