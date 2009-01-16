Столичные власти возобновляют создание КП «Киевтеплоэнерго» для обеспечения города горячей водой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что решение о создании «Киевтеплоэнерго» было принято Киевским городским советом, но впоследствии было приостановлено в связи с определенными договоренностями с «Киевэнерго» и «Киевводоканалом».

На сегодня принято решение возобновить создание «Киевтеплоэнерго» и передать этому предприятию центральные теплопункты города.

«Мы вчера собрались и решили продолжить создание (КП «Киевтеплоэнерго» - УНИАН). Решение сессии есть, и нам нужно только принять организационные мероприятия по созданию и выйти на сессию о приостановке действия пунктов (предыдущего распоряжения Киеврады – УНИАН), которые касаются передачи «Киевэнерго» центральных тепловых пунктов», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, ЦТП будут переданы на баланс созданному предприятию, которое станет производителем и поставщиком горячей воды для киевлян.

«Думаю, мы это сделаем (передадим на баланс – УНИАН) с 1 апреля или с 14 апреля, с завершением отопительного сезона», - сказал он.