В России не верят в скорый конец эры углеводородов

"Я остаюсь сторонником того, что эра углеводородов в ближайшее десятилетие сохранится, по нашим оценкам, доля углеводородов снизится незначительно: с 80% примерно до 75%. Вырастет, безусловно, доля других источников энергии, возобновляемых источников энергии, и баланс будет меняться", — сказал Новак, отметив, что изменение баланса на рынке будет не резким, а эволюционным, передает РИА Новости.

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"Газ, кстати, хочу сказать, останется в ближайшее время основным видом топлива и займет еще большую нишу, с нашей точки зрения. Газ наиболее дешевый, экологичный, с меньшей себестоимостью добычи. Без газа, на мой взгляд, мы не решим климатические проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня", — отметил глава Минэнерго РФ.

Также Новак заявил, что у России на сегодняшний день в распоряжении разведанные запасы нефти и газа на срок более 50 лет.