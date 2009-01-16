Вопрос о газопроводе Nabucco в обход России возник опять

Украина подготовилась к перекрытию газа намного лучше, чем можно было надеяться, и не поддается грубому натиску.

Об этом пишет „Gazeta Wyborcza” (Польша) в статье „Газовая шахматная доска” от 16 января, комментируя газовый конфликт между Украиной и Россией.

Издание отмечает, что опять возникает также вопрос о газопроводе Nabucco, который проходит в Европу из Каспийского моря через Турцию в обход России.

По мнению издания, “россияне рассчитывали, что достаточно будет забрать газ у пророссийской восточной Украины, чтобы сторонники Москвы пошли штурмом на Киев. Ничего подобного. Даже пророссийским украинским политикам становится жутко от идеи о распаде государства, которую вдохновляет Москва. Украина подготовилась к перекрытию газа значительно лучше, чем можно было надеяться, и не поддается грубому натиску”.