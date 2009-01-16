”Газпром” снова угрожает Украине иском в Стокгольм

Адвокаты "Газпрома" в пятницу завершают процедуру подачи жалобы в Стокгольмский международный арбитраж в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

"На сегодняшний день объем предварительного ущерба оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Судя по всему, это не окончательные цифры. В связи с этим адвокаты "Газпрома" сегодня завершают формальную подачу жалобы в Стокгольмский арбитражный суд", - сказал И.СЕЧИН.