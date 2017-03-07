"Газпром" препятствует соединению ГТС Украины и Польши - "Укртрансгаз" и Gaz-System обратятся к нацрегуляторам

Государственная компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» и польская Gaz-System планируют обратиться к национальным регуляторам и антимонопольным органам Украины и Польши из-за отказа российского газового монополиста компании «Газпром» выполнять европейские правила по точке соединения газотранспортных систем (ГТС) Украины и Польши

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Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, «Газпром» направил свой отказ в рамках консультаций, которые операторы ГТС Украины и Польши, "Укртрансгаз" и Gaz-System, проводили с участниками рынка относительно соглашения о взаимодействии для точки соединения ГТС Украины и Польши Германовичи/Дроздовичи. При этом принципы, заложенные в соглашение между "Укртрансгазом" и Gaz-System, полностью отвечают европейским практикам и Регламенту ЕС 2015/703 о создании кодекса сети относительно взаимодействия и правил обмена информацией.

Целью обращений компаний станет получение разъяснений относительно последующих действий, а также инициирование проверки – создают ли действия «Газпрома» угрозы и дополнительные барьеры для развития конкуренции на рынках газа Украины и Польши.

Отмечается, что сейчас газ, транспортированный по территории Украины, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании «Газпрома» - «Газпром Экспорт». Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.

«На сегодня "Газпром" - единственная заинтересованная сторона, которая отрицает установление стандартных рыночных отношений между операторами ГТС Украины и Польши», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2014 - 2015 годах «Укртрансгаз» подписал прямые соглашения о сотрудничестве с операторами ГТС Словакии, Польши и Венгрии по нескольким новым маршрутам, по которым сейчас импортируется газа в Украину. Но из-за позиции «Газпрома» «Укртрансгаз» до сих пор не может подписать аналогичные прямые соглашения по другим пунктам пропуска газа.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».