Ющенко и Пибалгс обсудили ход переговоров с Россией

Состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства проинформировал собеседника о состоянии дел в переговорах с Российской Федерацией по возобновлению поставок газа.

Комиссар Еврокомиссии А.ПИБАЛГС предложил временный механизм обеспечения поставок газа с привлечением европейских газовых копаній, которые бы, в свою очередь, решили вопрос поставок технологического газа.

Президент Украины отметил, что вопрос поставок природного газа в Украину, а также вопросы транзита взаимоувязаны и должны рассматриваться в одном пакете.

Глава Украинского государства подтвердил готовность детально рассмотреть предложения, которые сейчас готовят европейские газовые компании.