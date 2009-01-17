США намерены развивать добычу нефти и газа на шельфе

Администрация Джорджа Буша обнародовала в пятницу "Проект программы по лизингу для добычи нефти и газа на континентальном шельфе с 2010 по 2015 годы", сообщила пресс-служба федеральной службы США по управлению минеральными ресурсами, передает РИА Новости.

"Решения по объему, срокам и местонахождению передаваемых в лизинг участков будут принимать представители следующей администрации", - говорится в тексте 150-страничного документа.

В нем сообщается, что проект новой пятилетней программы подготовлен в связи с тем, что с 1 октября 2008 года по решению президента и конгресса в США отменен мораторий на добычу нефти и газа на континентальном шельфе.

В проекте программы правительство США в течение 2010-2015 годов предлагает для добычи нефти и газа на континентальном шельфе провести 31 аукцион по продаже участков в лизинг в четырех секторах у побережья штата Аляска, включая участки в Чукотском море, Море Бюфорта и в Северном Алеутском бассейне в Беринговом море, в трех секторах у побережья Атлантического океана, включая территорию возле штата Флорида в районе Флоридского пролива на границе с Кубой, а также в двух секторах у побережья Тихого океана и в трех секторах в Мексиканском заливе.

В настоящее время на месторождениях континентального шельфа США добывается 26% производимой в США нефти и 14% природного газа.

По оценке федеральной службы управления минеральными ресурсами США, на американском континентальном шельфе могут находиться "запасы нефти в размере 86 миллиардов баррелей и запасы природного газа в размере 420 триллионов кубических футов в еще не открытых месторождениях".

Проект программы по лизингу для добычи нефти и газа на континентальном шельфе в пятницу был направлен для ознакомления губернаторам всех 50 штатов США так как с момента публикации этого документа начинается отсчет 60 дней, в течение которых служба по управлению минеральными ресурсами будет принимать комментарии и предложения к проекту программы.

Официально программа будет опубликована 21 января.