Газ Украине - одно, транзит в Европу - другое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что отбывает в субботу на переговоры в Москву, чтобы достичь согласия с российской стороной относительно надежного транзита российского газа в Европу и не менее надежных поставок газа в Украину.

Об этом говорится в переданном УНИАН Управлением по связям со СМИ секретариата Кабмина заявлении премьер-министра Украины накануне визита в Москву.

Как отмечает украинский премьер, “в сложившихся условиях реализация такой задачи является сверхсложной”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “первоочередная задача правительству сейчас - обеспечить возобновление транзита российского газа в Европу. Это нужно прежде всего для Украины, ведь наш имидж как транзитного государства сейчас подорван, существует угроза физического разрушения нашей газотранспортной системы в случае невозобновления транзита”.

“Уверенности, что переговоры о поставках газа в Украину успешно завершатся в ближайшей перспективе, мне добавляют наличие октябрьского Меморандума руководителей правительств Украины и России, а также запасы газа, которые мы накопили в подземных хранилищах. Это – основа для переговоров, которая к тому же уже позволила нам продержаться несколько недель, не взяв для собственных потребностей ни одного - подчеркиваю, ни одного! - кубометра чужого газа. А кроме того, накопленный в хранилищах газ дает время для переговоров относительно условий поставок газа в Украину. Хочу отметить, что правительство Украины не связывает вопрос заключения соглашения о поставках природного газа для Украины с вопросом возобновления транзита газа в Европу. Это было бы безосновательно и несправедливо”, - сказала премьер-министр Украины и отметила: Правительство берет на себя всю полноту ответственности за преодоление не нами инициированного кризиса в газовых отношениях с Россией”.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз утверждает, “что до 30 декабря 2008 года на уровне премьер-министров Украины и России были согласованы все взаимовыгодные условия поставок газа в Украину и осуществления транзита российского газа в Европу, но за два последних дня года подключились все политические силы Украины, которые коррупционно взаимосвязаны с теневым посредником „РосУкрЭнерго”, и через свои возможности разрушили подписание всех контрактов, разрушили так тяжело настроенный переговорный процесс”. “Это дело разрушения украинские политики продолжают и сегодня. Я этому положу конец в ближайшие дни”, - подчеркнула премьер.

Она отметила, что “для того чтобы действовать эффективно и ответственно, в газовой дипломатии будет только одна правительственная линия, которая и будет неуклонно воплощаться в жизнь”. “Я не позволю никому в параллельном режиме управлять переговорным процессом и руководить „Нафтогазом” для его срыва. Проще говоря, мне нужны две вещи: чтобы в колеса не вставляли палок, а в спину – нож. В этом контексте последние заявления отдельных работников Секретариата Президента в мой адрес не усиливают позиций украинского правительства на переговорах в России, они не украшают имиджа Украины в Европе. Я никогда не буду отвечать на них, а только обращаюсь к Президенту с просьбой, хотя бы на несколько дней лишить свободы нечестного слова своих безответственных клерков”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “после того, как на газовой ниве себя попробовали все, кто только мог, сегодня мы вернулись к тому, от чего отошли две с половиной недели назад: газовую проблему должно решать правительство. Разница лишь в том, что теперь это должны делать в значительно худших условиях”.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что “основные принципы переговоров будут такие: никаких посредников; прямые отношения между „Нафтогазом” и „Газпромом”; взаимовыгодные цены на газ и транзит; никаких разговоров относительно возможности приватизации или любых других форм отчуждения украинской газотранспортной системы; весь российский газ, направленный в европейские страны, до граммау будет отдан Европе”.

“Речь идет о необходимости компромисса ради сохранения добрых отношений Украины и России, а также репутации обеих стран в Европе. Я верю, что такой компромисс будет найден”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.