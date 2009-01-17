Целесообразно подписать протокол намерений о создании газового консорциума

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным подписать протокол намерений о создании газового консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера в эфире теканала «Интер».

По его словам, необходимо вернуться к этому вопросу, и тогда будет возможность решить вопрос о поставках газа и его транзите через территорию Украины.

В.ЛИТВИН отметил, что когда недавно призывал вернуться к идее создания консорциума, «то в Украине я стал чуть ли не врагом».

Он подчеркнул, что Украине сегодня необходимо искать общий язык с российскими партнерами и с Европой.

По мнению В.ЛИТВИНА, в случае отказа от идеи консорциума «рано или поздно мы останемся на трубе и ничего не будем иметь от этой трубы».

Он выразил убеждение, что Украина обязательно вернется к идее создания газового консорциума.

«Если мы думаем, что это единственное (речь идет о газотранспортной системе Украины – УНИАН), что гарантирует нам безопасность и государственность, то это утопический хуторянский подход», - заявил В.ЛИТВИН.

Как сообщалось, ранее «Газпром» неоднократно предлагал создать международный газотранспортный консорциум для управления украинской ГТС с участием России, Германии и Украины.

Также несколько дней назад Россия предложила создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит.

“Россия не готова брать на себя все риски за поставки, а потому предложила партнерам разделить их”, - сказал пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ.