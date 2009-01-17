ГТС Украины должна быть под полным контролем государства

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ убежден, что газотранспортная система Украины должна быть под полным контролем государства.

Об этом он заявил вчера в эфире телеканала «Интер», объяснив, что только это может быть залогом энергетической безопасности Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА.

«Именно факт пребывания ГТС в собственности государства дал возможность обеспечить теплом граждан Украины», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ. При этом он напомнил ситуацию, которая сложилась в Республике Молдова, где 51% газотранспортной системы принадлежит российскому «Газпрому», однако, несмотря на это, российского газа в этой стране нет.

Первый вице-премьер-министр Украины выразил надежду, что переговоры, которые завтра состоятся в Москве между премьер-министрами Украины и России Юлиею ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, завершатся договоренностями относительно возобновления транзита и снабжения российского газа. А.ТУРЧИНОВ выразил убеждение, что основными принципами этих договоренностей будут прямые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также прямая зависимость цены на газ и ставки транзита.

«Правительство, прежде всего, работает и будет работать на защиту интересов граждан Украины», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.