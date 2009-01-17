Яценюк: Необходим долгосрочный контракт на поставку и транзит газа

Газовый конфликт между Украиной и Россией не столько экономический, сколько политический, даже геополитический.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на телеканале “Интер” народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (“Наша Украина – Народная самооборона”).

По его словам, “это конфликт о влиянии, в том числе, на Украинское государство, на украинскую независимость”.

Он отметил, что “газовый вопрос стал абсолютно политическим” и “абсолютно неправильно, когда газом занимается Президент Украины, премьер-министр Украины”. “Это значит, что это вопрос не экономический, а это - внешняя политика”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, на сегодня Россия пошла “на беспрецедентные шаги - классической уже “холодной войны” против Украины”. Он добавил, что на сегодня Украина и Россия взаимозависимы в вопросе газа настолько, что “в этой войне не будет победившего”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что эта ситуация будет повторяться ежегодно, если не будет подписан “долгосрочный контракт как по приобретению газа, так и по его транзиту“. Он отмечает, что “сказками” являются разговоры о возможности того, что Украина или Россия могут обойтись друг без друга в вопросе газа. По его словам, “Россия блефует”, когда говорит, что может обойтись без Украины в вопросе транзита газа, поскольку в ближайшие 10 лет других путей транзита не будет. Он добавил, и Украина не сможет “отказаться от российского газа даже через 10 лет”.