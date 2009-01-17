Фирташ опровергает причастность к делу Могилевича

Один из учредителей компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ заявляет, что не имеет никакого отношения к делу Семена МОГИЛЕВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ФИРТАШ заявил в эфире телеканала «Интер» 16 января.

«Если бы я был связан с МОГИЛЕВИЧЕМ и имел к нему прямое отношение… Человек, который возглавлял СБУ – не я, а Вы (первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ - УНИАН). При этом каким-то непонятным образом пропадают все оперативные документы, уголовные дела... И что происходит? Все сгорело! Если бы я там был замешан, наверное, Вы бы, когда меня Ваш премьер-министр обвиняет, сработали с этим вопросом и отдали бы документы!», - сказал Д.ФИРТАШ, обращаясь к Александру ТУРЧИНОВУ.

Бизнесмен считает, что именно А.ТУРЧИНОВ во время своего руководства Службой безопасности Украины «раскрутил» тему причастности к делу С.МОГИЛЕВИЧА. «Вы закрылись депутатскими мандатами. Я ни разу не шел в депутаты, я не становился депутатом – мне не нужно было прятаться. Свою позицию я отстою сам. Я ни у кого не украл ни копейки. Я заработал деньги честно, зарабатывал так же, как их зарабатывали все», - добавил Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. С.МОГИЛЕВИЧ известен в криминальных кругах как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами». Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.МОГИЛЕВИЧ несколько раз менял фамилии, последней была ШНАЙДЕР.

К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР США за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM "Magnex International, Inc.", которая стоила инвесторам компании 150 млн. долл.

В США С.МОГИЛЕВИЧА обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в «Bank of New York», принадлежавший С.МОГИЛЕВИЧУ, прошло 10 млрд. долл. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.

В исследовании по заказу американского «National Institute of Justice» говорится, что С.МОГИЛЕВИЧ контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Летом 2005 года экс-глава СБУ А.ТУРЧИНОВ заявил, что бизнес газотрейдера "РосУкрЭнерго" также может находиться под контролем С.МОГИЛЕВИЧА.