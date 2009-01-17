Газ для Украины будет около 450 долларов - Бакай

Цена на российский газ для Украины не будет значительно отличатся от предложенных «Газпромом» 450 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» (№1 (729), 17-23 января) заявил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украини» Игорь БАКАЙ.

«Я считаю, что цена на газ для Украины будет держаться на уровне 450 долл. Никто от этой цены не отступит», - сказал он.

По его словам, в увеличении цены на газ для Украины заинтересованы и в Европе, поскольку дорогой газ снизит конкурентоспособность продукции украинской промышленности.

«Речь идет о недобросовестной конкуренции: украинские предприятия получают газ по льготной цене, а европейские - по коммерческой, поэтому европейская продукция менее конкурентоспособна, нежели украинская. Например, химия, металлургия и др.», - пояснил И.БАКАЙ.