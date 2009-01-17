Бакай: “Тимошенко не лоббирует интересы моей компании”

Бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украини» Игорь БАКАЙ опровергает обвинения народного депутата от Партии регионов Юрия БОЙКО в том, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лоббирует интересы принадлежащей И.БАКАЮ компании-газотрейдера.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№1 (729), 17-23 января).

«ТИМОШЕНКО к этому не имеет никакого отношения вообще, и повлиять она на это не может. Если Россия экспортирует газ и хочет кого-то привлечь, то это дело России, а не Украины, - подчеркнул И.БАКАЙ. - Как ТИМОШЕНКО может пролоббировать компанию, если у нее нет газа, нет рынка сбыта?».

«То, что говорит БОЙКО, - это такая ложь, что у меня просто сил не хватает, чтобы объяснить», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО высказал мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются Виктор МЕДВЕДЧУК и И.БАКАЙ.

«Компания FKRtt Universal Swissland принадлежит МЕДВЕДЧУКУ и БАКАЮ. Премьер-министр лоббировала подписание контракта между российской стороной и этой компанией на экспорт с территории РФ 4,5 млрд. куб. м газа в первом квартале. Именно поэтому выплата газовых долгов так долго затягивалась правительством Украины, как и переговорный процесс в целом», – сказал Ю.БОЙКО.

По словам депутата, отказ российской стороны от подписания контракта с FKRtt Universal Swissland и привел к эскалации газового конфликта между Россией и Украиной.