Украина и Россия могут создать консорциум по управлению ГТС

Украина должна вернуться к идее создания совместного с Россией консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) и предложить российской стороне взаимовыгодные условия, заявил в прямом эфире телеканала "Интер" в субботу совладелец RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ, сообщает РИА Новости.

По его словам, вкладом Украины может стать ГТС, а вкладом РФ - газовые месторождения.

"Мы вложим в консорциум трубу, а вы положите в трубу газовые месторождения", - сказал Фирташ, пояснив, что таким образом Украина сможет добывать необходимое для покрытия своих потребностей количество газа.

По мнению Фирташа, отказываться от идеи создания консорциума не следует, но что это не означает, что ГТС будет потеряна для страны: "она останется здесь, никто ножовками трубу пилить не будет".

"Мне кажется, сидеть как собака на сене - это абсолютно неправильно", - отметил совладелец RosUkrEnergo.

Принимавший участие в телепередаче первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов тут же выступил против предложения создать консорциум, отметив, что в Молдавии 51% газотранспортной сети принадлежит такому консорциуму, но все равно Молдавия "сидит без газа".

Турчинов также высказал предположение, что если бы сейчас в условиях газового кризиса газотранспортной системой управлял консорциум, то российский газ транспортировался бы в Европу, тогда как регионы Украины оказались бы отрезанными от газоснабжения.

Украинские власти неоднократно заявляли, что форма собственности газотранспортной системы не может быть изменена, ГТС находится под полным контролем государства. Президент Украины Виктор Ющенко недавно заявил, что одной из целей газовой "атаки" Россию на Украину как раз и является завладение украинской ГТС.