Минэнергоугля приказало усилить контроль мер безопасности на госшахтах

Министерство энергетики и угольной промышленности поручило руководителям угледобывающих предприятий, входящих в сферу влияния министерства, установить режим усиленного контроля за безопасностью проведения горных работ.

Об этом говорится в приказе №172 от 3 марта 2017 года, который опубликован на сайте Минэнергогуля.

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"Руководителям государственных угледобывающих предприятий, самостоятельных шахт, которые входят в сферу управления Минэнергоугля и обществ, в которых министерство осуществляет управление корпоративными правами государства, в срок с 3 по 19 марта 2017 года установить режим усиленного контроля за безопасным ведением горных работ и за соблюдением норм, правил (требований) техники безопасности", - говорится в тексте документа.

В частности, этим документом приказано усилить контроль за соблюдением требований пылегазового режима работы на шахтах, режима вентиляции, технического состояния электрооборудования и электрических сетей, и норм по охране труда.

"Не допускать ведения горных работ на участках и на подготовительных выработках, которые не обеспечены расчетным количеством воздуха… Приостанавливать горные работы в случае обнаружения нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью работников, до устранения нарушений", - отмечается в документе.

Приказом также поручено Государственной военизированной горноспасательной службе увеличить на 25% количество профилактических обследований подземных маршрутов.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2017 года на шахте №10 "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 шахтеров и пострадали более 20 человек. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.

Для расследования причин взрыва на шахте Кабинет министров создал правительственную комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко, а также еще одну комиссию - во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом для оценки ситуации на всех украинских шахтах.

По словам Зубко, комиссия, которая будет работать в течение месяца, должна определить причины трагедии, а также выработать решения для недопущения подобных аварий на шахтах в будущем.