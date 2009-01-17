Ruhrgas, Gaz de France Suez, ENI, OMV и Gas Terra согласились

На международный консорциум

Ruhrgas, Gaz de France Suez, ENI, OMV и Gas Terra согласились принять участие в международном консорциуме европейских энергетических компаний для закупки технологического газа для обеспечения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. "Окончательный состав консорциума уточняется", - отметил он.

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