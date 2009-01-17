Украина снова отказала “Газпрому”

Украина в субботу опять отказала обеспечить транзит российского газа в Европу, сообщает официальный сайт "Газпрома", передает РИА Новости.

"Сегодня в два часа "Газпром" направил в Объединенное диспетчерское управление НАК "Нафтогаз Украины" очередную заявку на транзит 99,2 миллиона кубометров газа в сутки с 10.00 через ГИС "Суджа". Из них 13,9 миллиона кубометров предназначены потребителям Молдавии, 63,1 миллиона кубометров через ГИС "Орловка" в балканском направлении и 22,2 миллиона кубометров через ГИС "Ужгород" потребителям Словакии", - сообщает "Газпром".

В ответ был снова получен отказ, говорится в сообщении.

Это уже пятый отказ "Нафтогаза" в заявке "Газпрома" на транзит газа в страны Европы.

В субботу состоятся переговоры премьер-министра России Владимира Путина со своей украинской коллегой Юлией Тимошенко по транзиту газа в Европу. В этот же день в Москве состоится экстренный "газовый" саммит. Страны-потребители и транспортеры российского газа соберутся на международную конференцию, чтобы обсудить проблему транзита российского газа через Украину в Европу.

Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могут договориться об условиях поставок газа на Украину и его транзита в страны Европы, которая покупает у "Газпрома" более четверти используемого ею газа. Россия обвиняет Украину в воровстве российского газа и требует погасить долг по его поставкам во второй половине 2008 года. Киев отвергает обвинения и заявляет, что ничего не должен России.

7 января Россия полностью прекратила поставки газа через Украину из-за перекрытия украинской стороной транзитных газопроводов, в результате чего многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства.