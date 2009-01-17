В Москве проходит газовый саммит

На газовом саммите в Москве обсуждается вопрос о возможностях преодоления газового конфликта между Россией и Украиной. На случай провала переговоров Евросоюз пригрозил пересмотреть свои отношения с обеими странами, передает Немецкая волна.

В субботу, 17 января, в Москве проходит кризисный саммит по урегулированию проблемы, связанной с прекращением поставок российского газа в Западную Европу через территорию Украины, сообщает агентство AFP. Помимо российского правительства и премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в саммите примут участие министр энергетики Чехии Мартин Риман, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, и Дамир Полянчич, представитель Хорватии, которая особенно сильно пострадала от прекращения российских поставок.

От Евросоюза на встречу направлен коммиссар Андрис Пиебалгс, курирующий вопросы энергетики. "Интерфакс" сообщает, что по приглашению Дмитрия Медведева в саммите также примет участие президент Армении Серж Саргсян, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом.

Приедет на самми и премьер-министр Казахстана Карим Масимов и, скорее всего, премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная, которая совсем недавно в Москве встречалась с Владимиром Путиным.

Саммит начнется в Кремле в 15 часов дня по московскому времени. Он продлится около двух часов.

Встреча Юлии Тимошенко и Владимира Путина должна пройти несколько раньше. На этой встрече будут обсуждаться украинские условия, которые везет в Москву Юлия Тимошенко.

На случай провала московского саммита Евросоюз пригрозил пересмотреть свои отношения с Россией и Украиной. Урегулирование конфликта вокруг транзита российского газа затрудняется разногласиями внутри киевского руководства. Так, президент Украины Виктор Ющенко потребовал увязать на московском саммите вопрос о незамедлительном возобновлении транзитных поставок в Европу с заключением нового договора о поставках российского газа на Украину.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступает за то, чтобы решать эти вопросы отдельно. Она подвергла критике Ющенко, указав, что во имя обеспечения максимальной эффективности в украинской газовой дипломатии будет проводиться только линия правительства.