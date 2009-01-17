Путин: Украину нужно лишить монополии на транзит

Украина не сможет физически обойтись без поставок российского газа более 1,5-2 месяцев, заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин в интервью немецким СМИ, сообщает РБК.

В связи с этим он отметил, что Россия и Украина должны добиться, чтобы эта область взаимодействия стала прозрачной.

Он также выступил за диверсификацию поставок газа в Европу, используя альтернативные пути ("Северный поток" и "Южный поток"). По мнению премьера, Украину нужно лишить монопольного положения как транзитной страны.

Отметив, что новые транспортные возможности "ни у кого ничего не отнимут", В.Путин особо подчеркнул, что Россия стремится сохранить сотрудничество с транзитными странами, но в случае с альтернативными направлениями поставок сырья, диалог с транзитерами будет вести легче.

По его словам, ситуация в переговорах с Украиной по транзиту газа наносит России большой политический ущерб. "Ущерб будет меньше, если ситуация будет объективно оцениваться и объективно доводиться до европейских государств. Ущерб большой, но у нас нет выбора", - отметил В.Путин.

Он напомнил, что в течение 15 лет, "каждый год повторяется одно и то же": начиная с января Россия пытается договориться об условиях поставок газа на Украину и его транзита в Европу. По словам премьера, в течение всего года украинские партнеры пытаются уйти от реальных переговоров, а потом, в конце года "начинается легкая истерика, которая сводится к элементарному шантажу".

В.Путин также добавил, что европейские газовые компании предлагают установить пятидневный период для проверки надежности газотранспортной системы Украины. Он пояснил, что в ходе переговоров с европейскими партнерами обсуждал ситуацию, связанную с транзитом российского газа по территории Украины, а также те условия, которые предлагает Украина.

В частности, Украина предложила Газпрому предоставить ей в собственность трехмесячный объем технического газа, а также 140 млн куб. м газа, необходимых для заполнения трубы. В.Путин предложил компаниям разделить риски и создать консорциум, который бы оплатил этот газ.

Данное предложение нашло понимание у партнеров, однако они сделали и свои встречные предложения. Так, один из участников переговоров в целях избежания незаконного отбора газа со стороны Украины предложил не поставлять требуемый Украиной объем на три месяца вперед.

"Мы поставим 140 млн куб.м в трубу, а что касается ежедневной потребности для компрессорных станций, будем поставлять ежедневно по 21 млн куб. м и посмотрим, как газ доходит до потребителей в течение 2-5 дней", - прокомментировал предложение одного из участников переговоров В.Путин. Он отметил, что в дальнейшем Россия посмотрит, как будет транзитироваться газ и, "если он нормально проходит, будет наращивать его по всем направлениям".