Газпром нарошно выбирает невозможные схемы транзита

Главный инженер компании «Укртрансгаз» Богдан БАБИЙ написал «Газпрому» открытое письмо с обвинением в умышленном выборе технически невозможных схем транспортировки газа европейским потребителям.

Текст письма обнародовало издание «Зеркало недели» (№1 за 17-23 января 2009 г.).

«Это было до тонкостей продуманное коварно-иезуитское решение. «Газпромом» односторонне было предложено компании «Укртрансгаз» принять через ГИС «Суджа» 100 млн. кубометров в сутки газа и более 60% из них подать в балканском направлении через ГИС «Орловка». Специалисты сразу поняли, что задача технологически невыполнимая», - заявил он, комментируя заявки «Газпрома» на возобновление транзита газа.

По мнению главного инженера «Укртрансгаза», дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины», подача невыполнимой заявки послужила сигналом для старта кампании по дискредитации украинской газотранспротной системы.

«На сайтах «Газпрома» и в телекартинках российского телевидения появилась массированная информация о недееспособности украинской газотранспортной системы», - напомнил специалист.

По его утверждению, украинская сторона предлагала различные альтернативные варианты транспортировки газа, но «Газпром» их отверг. «Многочисленные обращения диспетчерского управления «Укртрансгаза» к своим коллегам в центральное диспетчерское управление «Газпрома» с указанием приемлемых вариантов наработанных годами привычных направлений подачи газа оставались без ответа», - сообщил он. По мнению Б.БАБИЯ, предложенная Украине схема была разработана опытными специалистами по транспортировке газа из российского «Газпрома».

Тем временем официальный сайт "Газпрома" сообщает сегодня, 17 января, что Украина в субботу опять отказала обеспечить транзит российского газа в Европу.

При этом "Газпром" направил в Объединенное диспетчерское управление НАК "Нафтогаз Украины" очередную заявку на транзит 99,2 миллиона кубометров газа в сутки с 10.00 через ГИС "Суджа". Из них 13,9 миллиона кубометров предназначены потребителям Молдовы, 63,1 миллиона кубометров через ГИС "Орловка" в балканском направлении и 22,2 миллиона кубометров через ГИС "Ужгород" потребителям Словакии. Как отмечают в «Газпроме», это уже пятый отказ "Нафтогаза" в заявке "Газпрома" на транзит газа в страны Европы.