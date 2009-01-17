Cтраны Балтии критикуют Nord Stream

Дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии резко критикуют проект Nord Stream, предусматривающий строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

Об этом говорится в их комментариях изданию «Зеркало недели» (№1, 17-23 января 2009 г.).

«Заявления компании Nord Stream о том, что у них нет намерений исследовать возможности сооружения газовой трассы на суше указывают на незаинтересованность предприятия в реальном сотрудничестве, - заявил посол Эстонии в Украине Яан ХЕЙН. - Экономические интересы предпринимателей нельзя ставить выше экологической безопасности Балтийского моря».

По мнению Я.ХЕЙНА, Nord Stream не будет реально способствовать диверсификации поставщиков энергоносителей, что является стратегической целью Европейского Союза.

«Украинско-российский газовый кризис показывает, что энергопоставки и транзит должны быть открытыми и понятными, основываться на Энергетической хартии и принципах ВТО, - констатировал дипломат. - ЕС должен прилагать больше усилий для проведения единой энергетической политики в отношении третьих стран, а также для поисков альтернативных источников и поставщиков энергоносителей. По нашему мнению, проект Nord Stream не способен помочь в осуществлении этих целей».

По мнению министра иностранных дел Литвы Вигаудаса УШАЦКАСА, для диверсификации энергопоставок в ЕС значительно более предпочтительным является проект Nabucco, предусматривающий строительство газопровода из Турции в Австрию по территории Болгарии, Румынии и Венгрии.

«Из-за систематических перебоев с поставками газа Европа должна была убедиться, как важно диверсифицировать поставщиков энергоресурсов. Поэтому в первую очередь приоритет должен быть дан таким проектам, как Nabucco. Он дал бы гораздо больше пользы для энергетической безопасности Европы», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр также раскритиковал отсутствие альтернативных сухопутных вариантов проекта Nord Stream.

«Нас не устраивает анализ альтернативных маршрутов газопровода, вернее, его отсутствие. По нашему мнению, альтернативный сухопутный маршрут позволил бы избежать экологических угроз и был бы гораздо дешевле подводного», - констатировал В.УШАЦКАС.

Схожую позицию высказала и руководитель пресс-центра МИД Латвии Диана ЭГЛИТЕ.

«Латвия очень серьезно относится к проблеме экологической безопасности и стабильности Балтийского моря. Поэтому наша страна придерживается той точки зрения, что экологическая оценка проекта Nord Stream должна полностью соответствовать международному законодательству», - заявила она.

По словам Д.ЭГЛИТЕ, украинско-российский газовый конфликт ни в коей мере не повлияет на позицию Латвии. «Позиция Латвии остается неизменной вне зависимости от газовой дестабилизации в Европе, возникшей в результате разногласий между Россией и Украиной», - заявила она.