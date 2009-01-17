Путин и Тимошенко начали переговоры

В Москве 17 января в 14:30 мск начались переговоры премьер-министра России Владимира Путина и его украинской коллеги Юлии Тимошенко, сообщает ИА REGNUM.

На переговорах в Доме правительства РФ присутствуют вице-премьер Игорь Сечин, министр энергетики Сергей Шматко, замглавы аппарата правительства РФ Юрий Ушаков и глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер, а также посол Украины в РФ Константин Грищенко, министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, глава аппарата премьер-министра Украины Михаил Ливинский, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

Как передает УНИАН, премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко спустя несколько минут после начала встречи тет-а-тет в доме правительства России, которая началась в 15.57 (мск) - на полтора часа позже запланированного, отправились в Кремль для участия в экстренной газовой конференции. По неофициальной информации, встреча задержалась по вине российской стороны.