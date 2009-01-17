Ющенко не поехал в Москву

В Большом кремлевском дворце начинается международный газовый саммит, созванный по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева для урегулирования газовых проблем между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Глава российского государства встречает прибывающих участников саммита. На саммит уже приехали премьер-министр Молдавии Зинаида Гречаный и еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс.

По сообщению пресс-службы Президента Украины, Виктор Ющенко на встречу в Москву не поехал. Вместо него по личному поручению главы Украинского государства на встрече присутствует Богдан Соколовский, уполномоченный участвовать в конференции от имени Украины.

Позиция Украины в данном вопросе остается неизменной, сообщает пресс-служба Президента.

Причины отсутствия В.Ющенко на международном саммите в Москве не сообщаются.

Премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко спустя несколько минут после начала встречи тет-а-тет в доме правительства России отправились в Кремль для участия в газовом саммите, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства РФ.

Ожидается, что после участия в саммите российский и украинский премьеры вернутся в Белый дом, чтобы продолжить переговоры.

Саммит должен не только урегулировать возникшую ситуацию с транзитом российского газа через Украину в Европу, но и способствовать предотвращению подобных проблем в будущем, заявил в пятницу президент РФ Дмитрий Медведев.

1 января 2009 года "Газпром" прекратил поставки газа в Украину, а также транзит газа в европейские страны из-за разногласий с Киевом.

Накануне визита в Москву Юлия Тимошенко заявила, что правительство Украины не связывает вопрос заключения соглашения о поставках природного газа в Украину с проблемой возобновления транзита «голубого топлива» в Европу. Вместе с тем, она огласила основные принципы ведения переговоров, которые базируются на прямых отношениях «Нафтогаза» и «Газпрома» без посредников, «взаимовыгодных ценах на газ и транзит», невозможности приватизации украинской газотранспортной системы и направлении всего, «до грамма» российского транзитного газа Европе.

«Речь идет о необходимости компромисса ради сохранения хороших отношений Украины и России, а также репутации обеих стран в Европе. Я верю, что такой компромисс будет найден», — уверена премьер-министр Украины.

Между тем, Президент Украины Виктор Ющенко ожидает от встречи премьеров более масштабных результатов. Он высказал надежду, что Путину и Тимошенко удастся «снять все политические проблемы между двумя государствами». По мнению главы Украинского государства, «это даст возможность двум хозяйствующим субъектам — «Нафтогазу Украины " и «Газпрому» — строить свои взаимоотношения исключительно по прозрачным экономическим правилам».