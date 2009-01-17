Зависимость Европы от импорта газа вырастет

Растущая потребность Европы в газе, которая к 2020 году возрастет на 70 процентов, требует от Евросоюза поиска новых источников энергии и путей их получения, говорится в исследовании консалтинговой компании A.T. Kearney, передает Немецкая волна.

Растущий спрос на импортный газ с каждым годом будет увеличивать зависимость Европы от России и других стран-поставщиков этого вида топлива, говорится в исследовании консалтинговой компании A.T. Kearney. "К 2020 году потребность европейских стран в газе возрастет почти на 70 процентов и составит 515 миллиардов кубометров в год", - прогнозируют эксперты.

Причина - рост числа электростанций, работающих на природном газе, а также тот факт, что внутренние ресурсы европейских стран с каждым годом неуклонно сокращаются. С 2000 по 2007 год использование газа в энергетике стран ЕС возросло на 32 процента - со 141,1 до 182,7 миллиарда кубометров в год, свидетельствует опубликованная A.T. Kearney статистика. В одной лишь Германии за упомянутый семилетний период этот показатель увеличился на 58 процентов .

Эксперты опасаются, что пропускной способности существующих российско-европейских газопроводов не хватит, чтобы справиться с обеспечением поставок. Дополнительной проблемой станет увеличение внутреннего спроса на газ в самой России.

Существенный вклад в энергетическую безопасность континента, по мнению экспертов, смогут внести строящиеся газопроводы - германо-российский "Северный поток", российско-итальянский "Южный поток" и трубопровод "Набукко", который свяжет Европу с государствами Центральной Азии в обход России.

Помимо этого аналитики A.T. Kearney рекомендуют европейским странам создать необходимые условия для перевозки сжиженного природного газа с помощью танкеров, а также активнее использовать возобновляемые источники энергии и создавать подземные хранилища газа.