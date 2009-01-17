Иран: ОПЕК должен еще сократить добычу нефти

Управляющий Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) от Ирана Мохаммад Али Хатиби считает необходимым дальнейшее сокращение добычи картелем, чтобы сбалансировать спрос и предложение, сообщило в субботу иранское радио, передает Рейтер.

Несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК на 4,2 миллиона баррелей в сутки, предложение по-прежнему превышает спрос, о чем свидетельствует падение цен, передало радио слова Хатиби.

Средняя цена нефти в 2009 году составит 40 долл. за баррель, по прогнозам министерства нефтяной промышленности Ирана, сообщило в субботу официальное информационное агентство страны IRNA, цитируя главу министерства Голямхоссейна Нозари.

Нозари посетовал на то, что страны, не входящие в ОПЕК, не сотрудничают с картелем в сокращении добычи нефти, сообщило агентство.

Цена нефти снизилась более, чем на 110 долл. за баррель после достижения исторического максимума в 147 долл. в июле прошлого года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором может быть принято решение о сокращении добычи, намечено на март. В четверг картель сообщил в своем ежемесячном докладе, что ожидает снижения спроса в этом году на 180.000 баррелей в сутки, что на 30.000 баррелей больше, чем в предыдущем прогнозе.