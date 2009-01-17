В Кремле проходит газовая конференция

В Большом кремлевском дворце начинается Международная конференция глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям, созванный по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева для урегулирования газовых проблем между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

По сообщению пресс-службы Президента Украины, Виктор Ющенко на встречу в Москву не поехал. Вместо него по личному поручению главы Украинского государства на встрече присутствует Богдан Соколовский, уполномоченный участвовать в конференции от имени Украины.

Позиция Украины в данном вопросе остается неизменной, сообщает пресс-служба Президента.

Как передает УНИАН, премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко спустя несколько минут после начала встречи тет-а-тет в доме правительства России, которая началась в 15.57 (мск) - на полтора часа позже запланированного, отправились в Кремль для участия в экстренной газовой конференции. По неофициальной информации, встреча задержалась по вине российской стороны.

Ожидается, что после участия в заседании российский и украинский премьеры вернутся в Белый дом, чтобы продолжить переговоры.

Международная конференция по обеспечению поставок российского газа в Европу проходит сейчас в Кремле в закрытом режиме.

Форум открыл кратким вступительным словом президент РФ Дмитрий Медведев, по инициативе которого и проходит эта встреча.

Помимо российской делегации, в конференции принимают участие президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский, премьер Боснии и Герцеговины Никола Шпирич, премьер-министр Казахстана Карим Мусимов, премьер Молдавии Зинаида Гречаная, премьер Сербии Мирко Цветкович, заместитель премьера Турции Назым Экрен, министр промышленности и торговли Чехии Мартин Риман, министр экономики Словакии Любомир Йагнетек, со стороны Евросоюза - член Европейской комиссии, ответственный за вопросы энергетики, Андрис Пиебалгс.