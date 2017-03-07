Гройсман озвучил потери Украины из-за энергетической блокады

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Виннице, сообщает Правительственный портал.

По его словам, «блокада происходит исключительно в интересах Российской Федерации».

«Сегодня 2-4 млрд грн ежемесячно мы теряем. Это сегодня и цена потерь от блокады», - подчеркнул Гройсман.

Он подчеркнул, что украинские недра, в том числе уголь, сегодня находятся на территории, которая временно не подконтрольна Украине.

Премьер подчеркнул, что антрацитовый уголь нужен Украине технологически. Треть электроэнергии в Украине вырабатывается из угля: часть - из антрацитового, который не добывается на подконтрольной территории, часть - из угля марки "Г", который добывается на подконтрольной территории.

Кроме того, отметил Гройсман, антрацитовый уголь нужен для нужд украинской металлургии, в сфере которой работают 300 тыс. людей.

«Этот комплекс важен для экспорта украинских товаров и поступления в Украину валюты. В свою очередь, это обеспечивает поддержание валютного баланса и национальной валюты», - добавил он.

Премьер отметил, что предприятия, которые производили уголь и компоненты, нужные для металлургии, работали на неподконтрольных территориях, но все они были зарегистрированы в Украине и платить налоги в украинский бюджет.

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«То, что мы забирали свой украинский уголь и использовали в украинских целях для металлургии и энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в украинский бюджет, с этого финансировали все потребности, которые были необходимы. Очевидно, что за блокаду заплатит каждый украинец своими потерями», - подчеркнул Гройсман.

Он заверил, что в отсутствие поставок необходимого угля, предприятия могут закупать его только в США или Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.

Кроме того, участники акции заявили, что планируют в течение месяца взять под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

5 марта полиция открыла уголовное производство по факту блокирования движения поездов в Конотопе Сумской области по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины «Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей».

Позже ситуация с блокированием железной дороги в Конотопе была урегулирована, участники акции согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокирования.