Президент РФ: искать виновных не будем

В Москве началась Международная конференция глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая саммит, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что данное мероприятие должно стать площадкой для выработки коллективного решения по восстановлению транзита газа.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что сегодня не самое главное - искать виновных в сложившейся ситуации. По его мнению, в первую очередь нужно найти путь для решения газового спора и создать эффективный международный механизм, который в будущем не позволит повториться данной ситуации.

Он подчеркнул, что такой механизм должен обеспечивать надежный механизм транзита российского газа в Европу.

В саммите участвуют делегации ряда стран. В частности, армянскую делегацию возглавляет Президент Армении Серж САРГАСЯН, белорусскую – премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ, делегацию Боснии и Герцеговины – председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Николо ШПИРИЧ, казахскую делегацию – премьер-министр Казахстана Карим МАХИМОВ, молдавскую – премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ, сербскую – премьер-министр Сербии Мирко ЦВЕТКОВИЧ, турецкую – заместитель премьер-министра Турции Назым ЭКРЕН, чешскую – министр промышленности и торговли Чехии Мартин РЖИМАН, словацкую – министр экономики Словакии Любомир ЙАГНАТЕК.

Европейскую комиссию представляет комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Также в состав делегации входят министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

Президента Украины представляет Уполномоченный главы государства по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.