Медведев: Энергетическая хартия не решает проблем транзита газа

Россия, созвавшая в субботу в Москве газовый саммит по проблемам возобновления поставок российского газа в Европу, рассчитывает обсудить на нем возможность создания механизма обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов и, возможно, нового документа, который в отличие от Энергетической хартии мог бы решать подобные конфликты в будущем, сообщает РИА Новости.

Механизм энергобезопасности Как заявил, открывая саммит, президент России Дмитрий Медведев, он рассчитывает на создание постоянно действующего механизма для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу.

"Не менее важное, в чем я вижу специальное значение нашей встречи - это возможность создать эффективный постоянно действующий международный механизм, который и в будущем не позволит возникать таким ситуациям, который будет обеспечивать нормальный транзит", - сказал президент.

Переговоры по газу пока результатов не принесли, сообщил Медведев.

"К сожалению, я хотел бы специально это подчеркнуть, пока результатов все предпринимаемые усилия не принесли. И у людей, которые живут в европейских странах, по-прежнему нет тепла, а из-за дефицита энергоснабжения нарушена работа производственных предприятий", - сказал он.

Новые соглашения на смену энергохартии Энергетическая хартия не решает проблемы обеспечения транзита газа в Европу, необходим новый документ для решения подобных проблем в будущем, заявил он.

"Могу сказать откровенно, что, на мой взгляд, и Энергетическая хартия, которая частью стран ратифицирована, частью - не ратифицирована, такого рода вопросы не решает, и мы должны подумать о том, какие новые международные соглашения могли бы в будущем снимать проблемы такого порядка",- сказал президент.

По его словам, на примере нынешнего кризиса "все мы убедились, что нынешние международные регуляторы такого рода ситуации не являются эффективными, в том числе и международное право в этой части".

Россия подписала Энергетическую хартию, разработанную Европой, но в отличие от Украины не ратифицировала этот документ.

Коллективные усилия По словам президента, конфликтная ситуация должна быть урегулирована максимально быстро. Решение может быть достигнуто только за счет коллективных усилий, отметил Медведев.

Встреча в Москве созвана в короткие сроки "с колес", чтобы обеспечить надежный транзит газа в Европу, сказал президент.

По словам Медведева, сегодня на встрече не ставится вопрос о том, кто будет компенсировать убытки от невозможности транзита газа.

В повестке дня стоят два основных вопроса - коллективный поиск решения проблемы, возможность создать эффективный, постоянной действующий международный механизм для обеспечения в будущем бесперебойной поставки российского газа европейским потребителям, сказал Медведев.

"Естественно, такой механизм, который будет побуждать все стороны соблюдать правила совместной работы, действовать на основе соглашений, которые достигнуты, а, если соглашений нет, на основе каких-то иных правил", - сказал Медведев.

"РФ к такому (открытому) общению готова, чтобы нынешний кризис был разрешен", - сказал Медведев.

В настоящее время конференция продолжается. Планируется, что на ней поочередно выступят все представители, которые приехали на саммит.