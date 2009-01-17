Европейские компании предлагают Газпрому варианты решения
16:12, 17 января 2009Энергетика
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Французская GDF Suez
Крупнейшие газовые компании Европы направили Газпрому предложение временного решения, которое позволило бы обеспечить транзит газа в Европу через Украину, сообщила в субботу французская энергетическая компания GDF Suez, передает Рейтер.
Компании готовы достичь договоренности с Газпромом в течение этих выходных для окончания российско-украинского газового спора, говорится в сообщении компании.
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