Беларусь предлагает строить ”Ямал-Европа-2”

Беларусь выступает за реализацию проекта по строительству второй нитки газопровода "Ямал-Европа", сообщают Новости Беларусии.

"Беларусь считает, что с экономической точки зрения на сегодняшний день эффективным представляется проект строительства газопровода "Ямал-Европа-2". Сложившаяся сегодня ситуация показывает, что дополнительные надежные мощности для транзита российского газа в Европу нужны как можно скорее", - заявил источник в белорусской делегации, принимающей участие в Московской международной конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе.

По словам собеседника агентства, "рассматриваемые Россией проекты "Северный поток" и "Южный поток" могут быть реализованы не раньше 2012 года". "Ямал-Европа-2" может быть введен в эксплуатацию уже через полтора-два года при значительно меньших финансовых затратах", - сказал источник.

По его словам, "Беларусь готова взять на себя обязательства по согласованию строительства "Ямал-Европа-2" с Польшей и Германией в интересах транзита российского газа".