Газпром рассчитывает подписать сегодня соглашение о транзите газа

"Газпром" рассчитывает, что в субботу в Москве с Украиной будет подписано соглашение о транзите газа в Европу, а также приняты принципиальные документы о создании международного газового консорциума для обеспечения бесперебойности поставок российского газа через территорию Украины, заявил официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

"Посмотрим. Надеемся. Главное - обеспечить транзит газа", - сказал Куприянов журналистам в кулуарах проходящей в Кремле международной газовой конференции.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что украинская делегация приехала на конференцию по газу в Москву именно для разрешения этих проблем.