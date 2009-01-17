К газовому консорциуму присоединились еще две компании

К международному консорциуму по обеспечению Украины технологическим газом присоединились голландская Gazterra и австрийская OMV, сообщил журналистам в субботу официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает РИА Новости.

"Предварительно, как вчера было сказано, свое согласие войти в консорциум изъявили ENI, они первые согласились, затем присоединились Е.ОN Ruhrgas, Gaz de France, OMV австрийская и Gazterra. Сейчас они рассматривают предложенный нами проект соглашения о создании консорциума", - сказал Куприянов журналистам в кулуарах Международной газовой конференции, которая в настоящее время проходит в Кремле.

Представитель "Газпрома" не стал отвечать на вопрос журналистов, как доли консорциума будут распределяться между компаниями.

Он отметил, что ожидается, что консорциум будет работать, пока в нем будет необходимость.

"До тех пор, пока будет необходимость в этом, он будет работать", - сказал Куприянов.

С инициативой организовать такой консорциум выступил премьер-министр России Владимир Путин. В четверг вечером на встрече с главой компании "Газпром" Алексеем Миллером и руководителем ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Паоло Скарони Путин предложил европейским партнерам разделить риски транзита и организовать международный консорциум, который мог бы приобрести у "Газпрома" необходимый объем газа и немедленно направить на Украину для обеспечения транзита газа в Европу.

Президент РФ Дмитрий Медведев озвучил Президенту Украины Виктору Ющенко предложение передать Украине технологический газ от имени международного консорциума европейских стран в четверг в телефонном разговоре. Создание консорциума не потребует от Киева никаких затрат.

Россия не будет предоставлять Украине запрашиваемый ею технический газ без обеспечения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин в интервью немецким СМИ в субботу, 17 января.

В ходе беседы В.Путин отметил, что украинская сторона в письменном виде предложила обеспечить ее техническим газом, необходимым для обеспечения транзита на территорию Европы сроком на 3 месяца, в следующих объемах: 360 млн куб. м в январе, 600 млн куб. м - в феврале, 600 млн куб. м - в марте, пишет РБК.

При этом, по словам премьера РФ, в письме отмечается, что «Газпром» должен передать весь этот объем в собственность госкомпании Украины.

В.Путин также отметил, что в ценах I квартала с.г. стоимость запрашиваемого технологического газа составляет 1 млрд 700 млн долл.

«С нашей стороны было бы непростительной глупостью предоставлять этот объем без обеспечения», - сказал премьер, добавив, что такого никогда не делалось и делаться не будет.

В.Путин отметил, что обеспечение транзита технологическим газом является обязанностью страны-транзитера. «Мы не считаем, что это наша обязанность поставить такой газ. Этот газ должен быть в распоряжении транзитного государства, это обязанность транзитного государства», – сказал глава российского правительства.

Глава Минтопэнерго Украины Юрий Продан в письме к еврокомиссару по энергетике Андрису Пиебалгсу «предложил рассмотреть возможность выделения объемов природного газа на технологические нужды ГТС из объемов газа европейских получателей российского природного газа с последующим документальным оформлением».

Ю.Продан также заявил о «необходимости в подписании «Временного технического соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и об условиях сдачи-приемки природного газа на приграничных газоизмерительных станциях для транзита его через территорию Украины, а также передачи природного газа потребителям Украины в 2009 г.».