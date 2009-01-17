Вопрос транзита газа может быть решен сегодня

Вопрос транзита российского газа может быть решен сегодня, ожидает пресс-атташе посольства Украины в России Олег Волошин, сообщает РИА Новости.

"Вопрос с транзитом может быть решен буквально сегодня", - сказал он журналистам.

При этом дипломат отметил, что дальнейшая судьба отношений России и Украины будет зависеть и от решения вопроса поставок российского газа украинским потребителям.

"Стабильное сотрудничество России и Украины в газовой сфере невозможно без решения вопроса, в том числе поставок газа в Украину", - сказал он.

Волошин добавил, что это не означает, что Украина "пока не получит газ из России, будет блокировать транзит".