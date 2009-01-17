Беларусь подтверждает свои обязательства

Беларусь на Московской международной конференции по газовому вопросу в субботу подтвердила свои обязательства по обеспечению надежного транзита российского газа потребителям в Европе, сообщает Взгляд.

"В надежности и стабильности заинтересованы и потребители, и транзитеры, и поставщики газа. Белоруссия является абсолютно надежным транзитером и покупателем природного газа", - заявил источник в белорусской делегации, принимающей участие в Московской конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе.

По словам собеседника агентства, "несмотря на увеличение стоимости российского газа для Белоруссии в последние три года в четыре раза, что крайне напряженно для нашей энергоемкой экономики, Белоруссия своевременно и добросовестно в полном объеме платит за потребляемый газ, неукоснительно соблюдая контрактные обязательства перед своим ближайшим партнером и союзником".

Объем транзита российского газа через Беларусь сохраняется на максимальном уровне. Об этом заявил сегодня журналистам в Москве пресс-секретарь ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, передает БЕЛТА.

"Мы признательны белорусским коллегам за то, что в нынешней непростой ситуации мы смогли существенно нарастить транзит газа по территории Беларуси, в том числе по газопроводу "Ямал-Европа" и белорусской газотранспортной системе, - отметил представитель "Газпрома". - Это в значительной степени помогло нам в сложившейся кризисной ситуации. Сейчас объемы транзита газа через Беларусь по-прежнему идут по максимуму".

Отвечая на вопрос о цене на газ для Беларуси на 2009 год, Сергей Куприянов отметил, что "предварительное соглашение в отношении условий контракта есть". Он пояснил, что действует среднесрочный контракт, и острой необходимости для подписания документов в конце прошлого года не было. "У нас есть понимание, с какими ценовыми условиями работать дальше, и в ближайшее время о них можно будет сказать", - сказал пресс-секретарь "Газпрома".

Напомним, в связи с сокращением с 1 января и прекращением с 7 января 2009 года транзита российского газа через территорию Украины были увеличены поставки "Газпромом" топлива по альтернативным маршрутам, в частности через территорию Беларуси. С начала 2009 года транзит газа через Беларусь возрос на 26 млн.куб.м в сутки, а по состоянию на 8 января увеличился в целом на 35,1 млн.куб.м и достиг 117 млн.куб.м в сутки. В том числе транспортировка газа по газопроводу "Ямал-Европа" увеличилась на 25,5 млн.куб.м, по газотранспортной системе "Белтрансгаза" - на 9,6 млн.куб.м в сутки